Kibice ŁKS Łódź pobili rekord! Kupili prawie 4500 karnetów, cel to 5000! ZDJĘCIA Dariusz Piekarczyk

Fani lidera pierwszoligowej tabeli ŁKS Łódź pobili jesienny rekord zakupu karnetów. Poprzednio nabyli 4429 wejściówek, a obecnie już 4433. Cel to 5000! Zważywszy na fakt, że podopieczni trenera Kazimierza Moskala otwierają pierwszoligową tabele i są kandydatem numer jeden do wywalczenia awansu do PKO Ekstraklasy jest to realne!