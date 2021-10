Kibice ŁKS wniebowzięci. Popis drużyny ŁKS Commercecon i wygrana z Chemikiem w Policach

Trzeci wyjazdowy mecz rozgrywały siatkarki ŁKSCommercecon. Po Radomce i Developresie mierzyły się z kolejnym gigantem, obrońcą tytułu Chemikiem w Policach.

W pierwszym secie po dobrym ataku Martyny Grajber łodzianki prowadziły 20:18. Dwa błędy mistrzyń sprawiły, że Wiewióry wyszły na prowadzenie 22:19. Gospodynie potrafiły jednak doprowadzić do remisu po 22. Podopieczne trenera Michala Maska poderwały się do walki raz jeszcze. Po dobrych atakach Kamili Witkowskiej oraz Veroniki Jones-Perry ełkaesianki wyszły na prowadzenie 24:22, a seta zamknęła punktem z zagrywki Martyna Grajber.

Łodzianki poszły za ciosem i dobrze rozpoczęły drugiego seta. Od prowadzenia 7:4, później było 20:14. Siatkarki Chemika były bezradne i nie były w stanie dorównać skutecznej grze Veroniki Jones-Perry czy Kamili Witkowskiej. Po bloku Klaudii Alagierskiej było 23:18 dla ŁKS. Kolejny atak Amerykanki Jones-Perry był nie do zatrzymania, a po błędzie w ataku Agnieszki Kąkolewskiej, ełkaesianki wygrały seta 25:18. Taka przewaga to nokaut. Pachniało sensacją.

Trzecia partia należała do Chemika. W czwartej Chemik prowadził 13:10, ale łodzianki odrobiły straty i wyszły na prowadzenie 17:15. Walka trwała o każdą piłkę. Znów policzanki wyrównały. Ważny punkt zdobyła Julita Piasecka. Prowadzenie do 19:17 podwyższyła niesamowita Veronica Jones-Perry. Gdy Julita Piasecka weszła do strefy zagrywki siatkarki ŁKSzdobyły pięć punktów. Ta sama zawodniczka zdobyła punkt atakiem na 22:18.

Po ataku Kamili Witkowskiej ŁKSprowadził 23:19, a po bloku Klaudii Alagierskiej mieliśmy piłkę meczową. Spotkanie zakończyła Wiktoria, pardon, Veronica Jones-Perry. Amerykanka została też MVP meczu. Brawo ŁKS!