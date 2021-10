Kibice ŁKS wspierali drużynę w Radomiu. Jeszcze nie wszystko gra w nowym zespole ŁKS Commercecon. Zdjęcia

Podopieczne trenera Michala Maska przegrały gładko 0:3. Podjęły heroiczną walkę tylko w ostatniej odsłonie.

W dwóch pierwszych setach łodzianki wygrywały tylko w początkowej fazie. Od stanu 6:5 dla ŁKSCommercecon w pierwszym secie gospodynie przejęły inicjatywę. Podobnie w drugiej partii. Było już nawet 10:5 dla łodzianek, ale po kilku następnych akcjach radomianki wyszły na prowadzenie 12:11. Końcówka należała do gospodyń.

W trzecim secie gospodynie prowadziły 12:6, ale łodzianki zerwały się do walki. Zdobyły pięć punktów z rzędu i wyszły na prowadzenie 15:14. Gospodynie nie poddały się. Trwała zacięta walka. 23:23, 24:24 i wtedy dwie piłki wygrały siatkarki z Radomia.

Słabiej grała Amerykanka Veronica Jones-Perry, która grała na przyjęciu, bo taki postawiła warunek, ale niespecjalnie to potrafi. Zdobyła tylko pięć punktów. Zdobyła tylko pięć punktów. Uproszczeniem byłoby zwalenie całej winy za porażkę na tę siatkarkę. ŁKSCommercecon pachnie świeżością, jest przebudowany i jeszcze potrzeba trochę czasu, by zaczął grać, jak z nut.

Kibice ŁKS stawili się w dużej grupie w Radomiu i wspierali swój zespół dopingiem. Wybaczyli porażkę. Kibice Wiewiór są wspaniali.

MVP meczu została wybrana Katarzyna Zaroślińska-Król, była zawodniczka ŁKS, niechciana w Łodzi.