Kibice ŁKS zaprosili mistrzynie Polski na kawę i ciastka

Mecz finałowy rozegrano na stadionie Łódzkiego Klubu Sportowego. Wystąpiły drużyny ŁKS Łódź i Legii Warszawa - czytamy w książce Jacka Bogusiaka pt. „22 mistrzowskie tytuły w grach zespołowych”.

Mecz stał na wysokim poziomie. Był bardzo ładny i ciekawy. ŁKS stale przeważał i górował nas warszawiankami. W drużynie Legii najlepiej grały byłe zawodniczki HKS: Hołyszewska, Kordowska i Połomska. W pierwszej połowie łodzianki zasypały bramkę Legii gradem strzałów i uzyskały prowadzenie 6:2. Po przerwie łodzianki zwolniły i kontrolowały grę, która bardzo się wyrównała.

W ŁKS najlepsze były: Kasperska, Domagalanka Sł., Głażewska i Smętkówna, które podzieliły się łupem bramkowym. ŁKS utrzymał przewagę i zdobył mistrzostwo Polski. ŁKS wygrał 9:6 (6:2).

ŁKS: Domagalanka Sł., Domagalanka H., Głażewska, Jaszczakówna Br., Jaszczakówka J., Gapińska, Lutrosińka, Kasperska-Potz, Smętkówna, Zylberżanka. Trener i kierownik drużyny Klaudiusz Lityński.

Był to czwarty tytuł mistrza Polski dla ŁKS w grach zespołowych. Pierwszy także zdobyły hazenistki w 1929 roku.

W drużynie hazenistek występowała później także Maria Kwaśniewska. Była pierwszą reprezentantką Polski z ŁKS w grach zespołowych.

– Po meczu mistrzynie Polski zostały zaproszone przez kibiców ŁKSna kawę i ciastka do kawiarni Ziemiańska przy ul. Piotrkowskiej 76 - wspomina Jacek Bogusiak. – To kultowe miejsce dla historii ŁKS. Później przy Piotrkowskiej 76 była siedziba. świetlica i kawiarnia ŁKS.

Autor tego tekstu często kupował tam bilety w przedsprzedaży na mecze ŁKS.

Warto przypomnieć też, że 18 września 1932 roku szczypiorniści ŁKSpokonali Legię 7:2 i awansowali do turnieju finałowego. Jedną z bramek zdobył Edward Ałaszewski, czyli nasz słynny rysownik-karykaturzysta „Ała”.

