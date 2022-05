Kibice ŁKS znów oczarują Europę. ŁKS Commercecon Łódź zagra w Lidze Mistrzów Dariusz Kuczmera

W wyniku zakazu startu rosyjskich zespołów w europejskich pucharach Polski Związek Piłki Siatkowej otrzymał możliwość zgłoszenia do rozgrywek Ligi Mistrzyń trzech zespołów - informuje oficjalna strona klubu lkscommerceconlodz.pl. To oznacza, że od fazy grupowej w CEV Champions League wystąpią wszyscy medaliści mistrzostw Polski 2021/2022: Grupa Azoty Chemik Police, Developres Bella Dolina Rzeszów i my – ŁKS Commercecon Łódź.