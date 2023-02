Kibice na meczu ŁKS Commercecon równie mocno interesowali się wynikiem piłkarzy... Zdjęcia kibiców

Był to pierwszy mecz łodzianek po kontuzji Klaudii Alagierskiej-Szczepaniak, która doznała urazu w meczu z Fenerbahce w Berlinie. Kibice i sportowcy innych dyscyplin ŁKS wspierają swoją zawodniczkę. Także koszykarki ŁKS.

Kibice w niedzielę na trybunach Sport Areny podczas meczu siatkarek obserwowali też nerwowo internet, bo w tym samym czasie piłkarze ŁKS grali ze Skrą w Częstochowie. Wiadomość o wygranej ekipy Kazimierza Moskala przyszła w drugim secie. Wszyscy odetchnęli z ulgą.

Pierwszego seta łodzianki wygrały z kłopotami. Przegrywały 22:23, ale potrafiły wygrać trzy ostatnie piłki z rzędu.

Drugi set też nie był łatwy do wygrania. Po zagrywce znanej w Łodzi, byłej siatkarki ŁKS Regiane Bidias gospodynie prowadziły tylko 21:20. Znów była nerwowa końcówka. Po weryfikacji na korzyść łodzianek ŁKS objął prowadzenie 23:22, a miał przegrywać po pierwszej decyzji sędziów 22:23. Po ataku Valentiny Diouf łodzianki miały pierwszą piłkę setową, później drugą, trzecią i czwartą (24:23, 25:24, 26:25, 27:26). Dopiero piąta piłka setowa okazała się skuteczna. Atak Valentiny Doiuf był nie do zatrzymania. Skończyło się 29:27.

Łódzkie Wiewióry nie były w niedzielę sobą. Trzeciego seta oddały bez walki do 15. To dopiero piąty stracony set łodzianek w tym sezonie - wcześniej z Developresem 3:2, Azotami Tarnów 3:1 i Chemikiem Police 3:1.

W czwartej partii łodzianki prowadziły 15:12. Utrzymały przewagę do końca i wygrały seta do 21, a cały mecz 3:1.

MVP meczu została wybrana Kamila Witkowska. To najlepsza przyjaciółka Klaudii Alagierskiej-Szczepaniak.

ŁKS Commercecon - #Volley Wrocław 3:1 (25:23, 29:27, 15:25, 25:21)

ŁKS Commercecon: Roberta Ratzke 3, Zuzanna Górecka 13, Kamila Witkowska 16, Valentina Diouf 22, Julita Piasecka 1, Aleksandra Gryka 13, Paulina Maj-Erwardt (l) oraz Lana Scuka 8, Anastazja Hryshchuk, Kinga Drabek (l), Angelika Gajer. Trener: Alessandro Chiappini.