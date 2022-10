Kibice pomogą drużynie! Ostatnie spotkanie ŁKS w Łodzi. Potrzebna nam przerwa - mówi trener Moskal

- Dosyć szybko zleciała nam runda jesienna, ale z drugiej strony patrząc to nadchodząca przerwa będzie nam potrzebna - mówił przed meczem ŁKS - Arka trener Kazimierz Moskal. - Mieszko Lorenc jest kontuzjowany i trochę na niego poczekamy. Będzie zabieg łąkotki i więzadeł. Musimy się uzbroić w dużą cierpliwość.

Co o meczu z Arką mówił szkoleniowiec łodzian?

- Arka czuje się lepiej na wyjazdach niż na swoim boisku - dodał trener ŁKS. - Zmierzą się dwa w tej chwili mocne zespoły. Będzie to trudna rywalizacja dla jednych i drugich. Chciałbym, aby ten mecz był na poziomie pierwszej ligi.

W jakim składzie zagra ŁKS?

- Nie chodzi o to, aby zaskakiwać, ale wybrać najlepszy skład - dodał trener. - Trener odpowiada za wynik. Czy będą niespodzianki? To zależy, jak będzie wyglądała sytuacja z naszymi zawodnikami. Janek Kuźma też ma drobne problemy i czekamy do jutra. Mateusz Kowalczyk powoli trenuje indywidualnie. Mieszko Lorenc jest wykluczony, pozostali są gotowi do gry.

Strefa kibica działać będzie od godziny 11. ŁKS organizuje strefę razem ze sponsorem firmą Forbet.

Kibice zapowiadają, że godnie pożegnają swoich piłkarzy przed zimą i na trybunach zasiądze ponad 10 tys. widzów.

Drużynie ŁKS pozostaną jeszcze tylko dwa mecze w tej rundzie - 5 listopada z Odrą w Opolu i 11 listopada z GKS w Katowicach.