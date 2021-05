Kibice rozliczają piłkarzy Widzewa. „Widzew dał wygrać, żeby tylko ŁKS nie awansował”

Niestety, widzewiacy haniebnie przegrali swoją wielką szansę. Kibice nie zostawiają suchej nitki na piłkarzach. Oto niektóre komentarze pod oficjalnymi postami klubu na Facebooku. Niektóre są prawdziwe, niektóre absurdalne...

Jacek Wiśniewski: Ile wynosił całkowity koszt tomczyka dla klubu widzew? Tzn. pensje podatki prowizje managerów itd?

Rafal Smigielski: Moim zdaniem powinien oddać wszystkie pieniądze i przeprosić i zakończyć karierę

Adam Klein: Wszyscy oprócz Wrąbla powinni dostać wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu.

Paweł Grzybkowski: Szkoda Bo to świeci wcześniej czy później pustymi trybunami... a szkoda bo było fajnie..mm

Marcin Grabo Grabowski:Co wy zrobiliście hieny z tego klubu,pośmiewisko,siara itp. skłóciliście Kibiców co jest chyba najbardziej żenujące więc grzecznie proszę.... wyp...

Krzysztof Marasek: MVP meczu wrabel za przedłużenie kontraktu

Jacek Wiśniewski: 18 mln budżetu : 7 mln 0-2, 27-34 w bramkach. Trener i piłkarze na poziomie 4 ligowych średniaków. A rzekomi „widzewiacy” z krwi i kości działacze to sami wiecie co...

Darius Zavackis: Zdecydowanie wyróżnienie powinno być dla Tomczyka. Tylko on z całej ekipy, z zaciekloscia i uporem nie trafiał w zmierzające w jego stronę piłki i tylko on z ogniem w oczach, niczym rasowy napastnik, wspaniałym niby-wslizgiem minął sie z piłka, podczas zabawy bramkarza Tychów ?? A już tak bardziej serio, mhmm, może niech ktoś z chłopaków w szatni powie Tomczykowi, ze żeby strzelić bramkę, należy uderzyć celnie w piłkę?

Marcin Chamerski: Z zespołami z pierwszej ósemki zdobyliśmy 12 pkt na 48 możliwych o czym tu rozmawiać, cieszmy się ze nie spadliśmy z taką grą

Marek Świerczyński: Myślę że junior na bramce byłby lepszy od tego ręcznika co wczoraj stał na bramce. Szkoda czasu i pieniędzy na takich zawodników.Lepiej stawiać na swoich wychowanków. Tego Tomczyka to pogoncie z klubu. Chłopak nie wiem czy w A klasie by sobie poradził.

Oskar Korczynski: Odczuwalny był brak Wrąbla w bramce, Widzew rozegrał bardzo dobre spotkanie, 2/3 meczu to oni dyktowali warunki ale bez napastnika meczu się nie wygra

Jacek Olszowiec: Bez przesady z tym bardzo dobrym meczem. Mało sytuacji, kupa chaosu i masa niecelnych podań.

Ciekawe komentarze kibiców były też na portalu 90minut.pl:

Kiki: Widzew dał wygrać, żeby tylko ŁKS nie awansował brawo Widzew Ole ole

Irek: Widzewowi tylko można pogratulować transferów zimowych! To jest jakiś sabotaż! Ten amator bramkarz to totalne nieporozumienie. Z Tomczyka nic już nie będzie. Już dawno w historii naszego klubu nie było tak słabego zawodnika! Można uznać, ze ten sezon został stracony już nie chodzi o brak awansu, ale o brak zbudowania drużyny

W najbliższym meczu z Koroną w Kielcach w Widzewie nie zagrają pauzujący za kartki: Mateusz Michalski, Dominik Kun oraz Marcin Robak, a także kontuzjowani: Daniel Tanżyna, Patryk Mucha i Merveille Fundambu. Zabraknie też trenera Marcina Broniszewskiego. ą