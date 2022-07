Kibice typują zwycięstwo żużlowców drużyny H. Skrzydlewska Orzeł Łódź w niedzielnym meczu

Poznaliśmy awizowane składy obu drużyn. W drużynie gości za Jana Kvecha wystartuje Mateusz Tonder. Przypomnijmy, że w rundzie zasadniczej na łódzkim torze, ten wychowanek zielonogórskiego klubu, uratował honor Falubazu. Startując z rezerwy, wygrał dwa wyścigi w końcówce spotkania i m.in. dzięki temu zielonogórzanie zremisowali 45:45.

Awizowane składy. Stelmet Falubaz Zielona Góra: 1. Max Fricke, 2. Mateusz Tonder, 3. Rohan Tungate, 4. Piotr Protasiewicz, 5. Krzysztof Buczkowski, 6. Maksym Borowiak, 7. Fabian Ragus. H.Skrzydlewska Orzeł Łódź: 9. Brady Kurtz, 10. Luke Becker, 11. Norbert Kościuch, 12. Marcin Nowak, 13. Niels Kristian Iversen, 14. Aleksander Grygolec, 15. Nikodem Bartoch.

Łodzianie mierzą się ze spadkowiczem z ekstraligi, który jeszcze nie tak dawno był wiodącą siłą w polskim żużlu. Tymczasem kibice stawiają na zwycięstwo łodzian. W sondzie prowadzonej na portalu sportowefakty.pl, na blisko tysiąc głosujących 53 procent kibiców stawia na wygraną łodzian, 45 procent na wygraną Falubazu, a 2 procent na remis.

Rywale łodzian zmienili ostatnio trenera, gdyż ich wyniki nie są zadowalające. Falubaz zajął drugie miejsce po fazie zasadniczej za Polonią Bydgoszcz i nie jest pewny powrotu do ekstraligi. Z trenerem Piotrem Żyto na trzy kolejki przed zakończeniem fazy zasadniczą została zerwana współpraca. Do końca sezonu za wyniki zielonogórzan będzie odpowiedzialny duet trenerski Tomasz Szymankiewicz oraz Marek Mróz.

W drużynie H. Skrzydlewska Orzeł Łódź trener Michał Widera może spać spokojnie. Ale do niektórych zawodników główny sponsor Witold Skrzydlewski ma pretensje. Wierzy, że w decydujących meczach ci, którzy zawodzą, pojadą lepiej.

Bilet normalny na niedzielny mecz kosztuje 40 zł. Na mecze fazy play-off nie obowiązują zakupione przed sezonem karnety normalne na 7 meczów rundy zasadniczej!

– Mam apel do kibiców. Potrzebujemy waszego wsparcia z trybun. Bądźcie naszym dodatkowym zawodnikiem. Myślę, że będzie to nasz duży atut. Zachęcamy do przyjścia na stadion w niedzielę – powiedział przed meczem z Falubazem trener Michał Widera.

Wierzymy, że łodzianie awansują do półfinału (możliwe jest to nawet w przypadku porażki, dlatego liczy się każdy punkt).

Trwa sprzedaż biletów na 3. rundę TAURON SEC 2022: Round 3 – Łódź, która odbędzie się 3 września w Łodzi. Ceny do 31 lipca: trybuna główna - 200 zł, VIP - 400 zł, pozostałe sektory - 60 zł.

Natomiast 17 września odbędzie się V Mecz Narodów im. Heleny Skrzydlewskiej. Bilety na ten mecz kosztować będą złotówkę. To ukłon Rodziny Skrzydlewskich w stronę kibiców czarnego sportu. Miejmy nadzieję, że Moto Arena wypełni się po brzegi. ą