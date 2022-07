Kibice Widzewa krytykują władze klubu. Nie zostawiają na nich suchej nitki

Jak czytamy na widzew.com, w czwartek 14 lipca o godzinie 19:00 na stadionie przy al. Piłsudskiego 138 odbędzie się oficjalna prezentacja pierwszej drużyny Widzewa przed nowym sezonem PKO BP Ekstraklasy. W Sercu Łodzi przed kibicami zaprezentują się piłkarze, sztab szkoleniowy oraz sztab medyczny czerwono-biało-czerwonych. W imprezie będzie mogło wziąć udział 999 kibiców czterokrotnego mistrza Polski, dla których zostanie otwarta trybuna C. Ceny biletów na prezentację wyniosą 15 zł (normalny) i 5 zł (ulgowy), a zakupić będzie je można za pośrednictwem strony internetowej Klubu. Start sprzedaży zaplanowano na poniedziałek 11 lipca. Dokładna godzina rozpoczęcia dystrybucji wejściówek zostanie podana w oddzielnym komunikacie. Dla kibiców przygotowane zostaną dodatkowe atrakcje, na trybunie zostaną ulokowane także stoiska sprzedażowe, a oficjalny sklep Widzewa Łódź będzie tego dnia otwarty do godz. 20:30.

A oto komentarze kibiców na oficjalnym profilu klubu na Facebooku:Daniel...: Nigdy nie miałem z tym problemu i zawsze wpłacam cegiełki na przeróżne cele które wskazuje klub. Ale robienie płatnego wstępu na prezentację drużyny to już w mojej ocenie przesada. Co będzie nastepne? Opłata klimatyczna na stadionie?