Kibice Widzewa trzymają kciuki za piłkarzy i koszykarki

Trener piłkarzy Widzewa Janusz Niedźwiedź i Kacper Karasek spotkali się z łódzkimi dziennikarzami.

– Jedziemy do Rzeszowa, będziemy tam po raz drugi i przede wszystkim mamy stamtąd dobre wspomnienia, bo awansowaliśmy do kolejnej rundy Fortuna Pucharu Polski – powiedział trener Janusz Niedźwiedź, cytowany przez stronę widzew.com. – Pamiętamy, że to był trudny mecz, musieliśmy być bardzo dobrze przygotowani. Przed spotkaniem nastąpiła wtedy zmiana trenera, teraz Dawid Kroczek miał więcej czasu, by przekazać swój pomysł na grę zespołowi. Mierzyliśmy się z nimi i poznaliśmy przeciwnika, ale oni też poznali nas. Jesteśmy głodni tego, by spotkać się z Resovią i ponownie wracać do Łodzi w dobrych nastrojach.

W trakcie konferencji nie zabrakło pytań o stan zdrowia poszczególnych piłkarzy, ze szczególnym uwzględnieniem Krystiana Nowaka i Przemysława Kity, który zagrał ostatnio w meczu rezerw. - Krystian zdecydowanie lepiej się czuje i myślę, że niedługo będziemy mieli go do dyspozycji. Przemek już dawno wrócił do treningów i mamy nadzieję, że będzie ważnym ogniwem zespołu, ale nie grał przez wiele miesięcy i potrzebuje jeszcze chwilę. Widzimy go na treningach i wiemy, na co go stać - mówił szkoleniowiec.

Najbliższy przeciwnik czerwono-biało-czerwonych ma za sobą dwa przegrane mecze w lidze.

Na konferencji prasowej pojawił się też Kacper Karasek. Młodzieżowiec dobrze wspomina ostatni wyjazd do Rzeszowa. Jego gol dał łodzianom awans do 1/16 finału Fortuna Pucharu Polski. - Przed nami kolejny trudny mecz. Resovia pokazała, że jest trudnym przeciwnikiem, ale jestem pewny, że jeżeli będziemy realizowali swój plan, to wrócimy do Łodzi z trzema punktami - mówił Kacper Karasek, cytowany przez widzew.com.

Kończymy informacjami koszykarskimi. Mecz Widzewa z Wisłą Kraków rozpocznie się w niedzielę o 19. Inne spotkania naszych zespołów: w sobotę o godz. 16 Grot F&F Automatyka Pabianice wyjeżdża na mecz z Iodica TopMarket MKS Pruszków. UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki, drugi nasz zespół z grupy B, w tej kolejce pauzuje.

Koszykarze Księżaka Łowicz zagrają w niedzielę o godz. 17 we własnej hali z TBS Śląsk II Wrocław. W drugiej lidze panów, ŁKS CoolPack Łódź w sobotę o godz. 13 zagra na wyjeździe z AZS UJK Kielce. ą