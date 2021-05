Kibice żużlowi wracają na trybuny. W Orle pojedzie Aleksandr Łoktajew

Trener Orła Łódź Adam Skórnicki na mecz w Gdańsku posłał Aleksandra Łoktajewa, który zastąpi Władimira Borodulina.

Awizowane składy: Orzeł Łódź: 1. Marcin Nowak, 2. Brady Kurtz, 3. Norbert Kościuch, 4. Luke Becker, 5. Aleksandr Łoktajew, 6. Mateusz Dul

Zdunek Wybrzeże Gdańsk: 9. Wiktor Kułakow, 10. Michał Gruchalski, 11. Krystian Pieszczek, 12. Jakub Jamróg, 13. Rasmus Jensen, 14. Alan Szczotka, 15. Piotr Gryszpiński, 16. Lukas Fienhage.

Wybrzeże w dotychczasowych meczach wygrało w Tarnowie z Unią 55:35, zremisowało u siebie z ROWRybnik 45:45, przegrało w Gnieźnie ze Startem 39:50 i pokonało Polonię Bydgoszcz u siebie 50:40.

W sezonie 2021 sobota, 15 maja to przełomowa data. To właśnie od tego momentu następuje luzowanie obostrzeń pandemicznych i na otwartych obiektach sportowych będą mogli zasiąść kibice. Na razie mogą oni wypełnić stadiony w 25 procentach ich pojemności. Zgodnie z rządowymi zapowiedziami od soboty, 29 maja ta liczba ma wzrosnąć do 50 procent.

Łódzka inauguracja sezonu z kibicami nastąpi 25 maja. Tego dnia na Moto Arenie przy ul. 6 Sierpnia w Łodzi Orzeł podejmować będzie Polonię Bydgoszcz.

Groźny upadek podczas meczu ligi duńskiej zanotował Rohan Tungate. Australijczyk po tym zdarzeniu udał się do szpitala na badania, były żużlowiec Orła Łódź nie doznał złamań.

eWinner 1. liga żużlowa

6 kolejka:

15.05: Wybrzeże Gdańsk – Orzeł Łódź (16.30), Unia Tarnów – Ostrovia

16.05: Polonia Bydgoszcz – ROWRybnik

17.05: Start Gniezno – Wilki Krosno

Tabela

1.Wilki Krosno 46-12

2.Wybrzeże Gdańsk45+19

3.Start Gniezno24+17

4.Orzeł Łódź33+3

5.Polonia Bydgoszcz44-2

6.ROWRybnik33+34

7.Ostrovia20-4

8.Unia Tarnów40-55

Następne mecze:

18.05: Start Gniezno – Orzeł Łódź (18), ROWRybnik – Ostrovia

23.05: Wilki Krosno – Unia Tarnów

24.05: ROWRybnik – Start Gniezno, Ostrovia – Wybrzeże Gdańsk

25.05: Orzeł Łódź – Polonia Bydgoszcz (20.15), Ostrovia – Start Gniezno