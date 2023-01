Kiedy jest Dzień Babci? Wyjątkowe życzenia z okazji Dnia Babci. Krótkie i zabawne wierszyki na Dzień Babci 21.01.2023

Dzień Babci obchodzimy co roku 21 stycznia. Jest to, jak sama nazwa mówi święto wszystkich babć. Nie zapomnij o swojej babci i złóż jej z tej okazji wyjątkowe życzenia! Poniżej przygotowaliśmy zbiór krótkich życzeń i wierszyków do wysłania za pomocą SMS, MMS i Facebook. Sprawdź!

pixabay.com