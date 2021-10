Kiedy obchodzimy Halloween? Historia powstania HALLOWEEN. Jaka jest historia święta strachów?

Kiedy obchodzimy Halloween?

Popularne w Stanach Zjednoczonych święto jest coraz chętniej obchodzone w Polsce. Skąd jednak pochodzi święto strachów, jaka jest jego historia i kiedy je obchodzimy? W poniższym tekście przedstawiamy wszystko, co należy wiedzieć o Halloween!

KIEDY JEST HALLOWEEN?

Święto Halloween każdego roku przypada zawsze na ten sam dzień. Popularne święto strachu na całym świecie obchodzone jest 31 października. W 2021 roku dniem tym jest niedziela.

GENEZA HALLOWEEN

Dokładna geneza tego popularnego święta nie jest znana. Według niektórych historyków tradycja święta Halloween wywodzi się z czasów rzymskich jako święto na cześć bóstwa Pomony. Niektórzy uważają, że święto to wywodzi się od święta celtyckiego na powitanie zimy. Na terenach irlandzkich święto to znane jest jako Samhain („koniec lata”). W Walii dzień ten znany był jako Nos Galan Gaeaf("wieczór zimowy"), zaś na terenach anglosaskich Blodmonath("krwawy miesiąc"). Drudzi celtyccy uważali, że podczas dnia końca lata dochodziło do zatarcia granicy pomiędzy światem żywych, a zaświatami. Wierzono również, że dusze osób, zmarłych w minionym roku są wysyłane na ziemię, by odpokutować złe uczynki. Palenie ognisk tego dnia było kluczowe dla ludów z tych terenów, ponieważ ognisko przyciągało dobre duchy, a odganiało złe. Z tego też powodu uważa się, że w celu odstraszenia złych duchów druidzi mieli zakładać dziwaczne stroje i maski na wzór demonów.