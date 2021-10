Kiedy przestawiamy zegarki? Zmiana czasu z letniego na zimowy. Czy będzie zmiana czasu? Katarzyna Bil

Co roku, w ostatnią niedzielę października, przestawiamy nasze zegarki z godziny 3:00 na godzinę 2:00. Jest to powrót z czasu letniego do czasu zimowego. Choć od lat pojawia się temat, by zaprzestać zmianie czasu, wszystko wskazuje na to, że w tym roku również przestawimy swoje zegarki.