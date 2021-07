Kiedy są imieniny Anny? Życzenia dla Ani śmieszne! Krótkie życzenia imieninowe dla Anny. Piękne życzenia imieninowe dla Anny 26.07.2021

NOWE Wciąż można znaleźć pracę na wakacje: 23.07.2021. Co poza byciem kelnerem lub ratownikiem - i za ile

W tym roku osoby wykorzystujące sezon wakacyjny i urlopowy do zarobku przy pracach sezonowych mogą liczyć na zatrudnienie głównie w kraju. Kokosów nie ma, ale wychowawca na koloniach zarobi 15,5 zł za godzinę, a stawka ratownika to 20 zł. Wszystkich przebija niania na wakacje - 20 zł za godzinę plus pobyt gratis.