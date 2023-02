Kierowca tira spowodował wypadek na A1 pod Kutnem i uciekł. Jest poszukiwany

Do wypadku doszło wczoraj 21 lutego około godziny 17.45 w pobliży Miejsca Obsługi Pasażerów Krzyżanów w powiecie kutnowskim na autostradzie A1 w kierunku Łodzi.

Szukają świadków wypadku na A1

Na miejscu pracowała policja i straż pożarna. Do godziny 19 na autostradzie w kierunku Łodzi były utrudnienia. Ranny kierowca auta holowniczego, został odwieziony do szpitala w Kutnie. Mężczyzna ma złamany obojczyk i już został wypisany do domu.