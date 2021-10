Kim jest Gerard z Sanatorium Miłości? Książka o życiu Gerarda z Sanatorium Miłości. Poznaj ukochanego Iwony z Sanatorium Miłości 16.10.2021

Kim jest Gerard z Sanatorium Miłości?

Iwona Mazurkiewicz z Radomska, jedna z najpopularniejszych uczestniczek programu TVP 1 "Sanatorium miłości" w poniedziałek (13 września) gościła w porannym programie Telewizji Polskiej "Pytanie na śniadanie".

Tematem rozmowy było to, czy dorosłe dzieci powinny się dorzucać do czynszu i opłat? Do podjęcia tematu zainspirował prowadzących przykład pewnej Brytyjki. Jej 16 letnia córka rozpoczęła płatne praktyki. Mama uznała, że dziewczyna powinna się dorzucić do czynszu. "Ma zrobione pranie, prąd, ciepłą wodę i jedzenie w lodówce. Może mi pomóc" - pisze kobieta. Nastolatka odmówiła... sytuacja mocno podzieliła komentujących internautów.

Iwona ma jednego syna, który ma już swoją rodzinę, ale wspomina czasy kiedy mieszkali razem za granicą i każdy sprawiedliwie musiał dokładać się do opłat.