Kim jest Halina z Pabianic z Sanatorium Miłości? Halina z Pabianic "królową randek" 3. edycji Sanatorium miłości! 7.05.2021

We wcześniejszych odcinkach "Sanatorium" dowiedzieliśmy, że się Teresa została przez męża zdradzona. Zdrada ta odbywała się właściwie "na jej oczach". - Żal mi było tego, co miałam. Ufałam mu, byłam lojalna. Dopiero jak widziałam, że go tracę, zrozumiałam, że go kocham. Ale nie można trzymać na siłę kogoś, kto nas nie kocha - przyznaje kuracjuszka ze Zgierza.