Kim jest tajemnicza fanka, która wycałowała trenera Widzewa po ostatnim meczu? Zdjęcia

Trener Janusz Niedźwiedź odmienił drużynę. Po pierwszym meczu sezonu napisaliśmy: „Nowy szkoleniowiec łodzian zmienił też ustawienie drużyny. Im dłużej patrzymy na trenera Janusza Niedźwiedzia, tym bardziej widzimy podobieństwo do Zinedine Zidane. Oby łodzianin osiągał podobne sukcesy, jak słynny Francuz”.

Do tego jeszcze droga daleka, ale przyjemnie się teraz kibicuje Widzewowi. Widać to też po reakcji trybun. Po meczu z GKS Jastrzębie trener Janusz Niedźwiedź odebrał porcję całusów od osoby siedzącej na widowni. Czy to osoba z rodziny, czy nieznajoma fanka?

Po meczu szkoleniowiec łodzian mówił: - To dla nas naprawdę ważne trzy punkty i kolejny pokaz tego, że nie dostaje się nic za darmo. Zadanie zostało dziś wykonane, ale nie można powiedzieć, że wygraliśmy szybko, łatwo i przyjemnie. Niektórzy dopisywali nam te punkty jeszcze przed początkiem spotkania, ale sam przebieg meczu pokazuje, jak bardzo mylne było takie podejście. Do 30. minuty gra nie układała nam się tak jak powinna, ale dwie bramki dodały nam trochę animuszu. Stracony gol do szatni sprawił, że rywale uwierzyli w swoją szansę, ale udało się ostatecznie wygrać. W tym meczu przeciwnik pokazał, podobnie jak jakiś czas temu Górnik Polkowice, że nawet grając na własnym stadionie możemy mieć problemy.