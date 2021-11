Kim są cyberprzestępcy? Jak ustrzec się przed oszustami? Oszustwa na Instagramie. Najczęstsze oszustwa na portalach społecznościowych

Czym jest PHISHING?

Phishing to oszustwo, które jest w sieci od lat. To jeden z najczęstszych i najpowszechniejszych rodzajów oszustw, do którego cyberprzestępcy wciąż wracają. Celem metody jest wyłudzenie danych osobowych i danych uwierzytelniających, a następnie wykorzystanie ich w nielegalnych działaniach.

Oszuści najczęściej wysyłają fałszywe wiadomości e-mail z informacją, że ktoś nieuprawniony mógł zalogować się na konto ofiary na Instagramie. Wiadomość zazwyczaj zawiera link do strony z procedurą resetowania hasła. Po jego kliknięciu ofiara przenoszona jest do fałszywej strony logowania na Instagramie, której wypełnienie pozwoli cyberprzestępcom przejąć dane uwierzytelniające i w konsekwencji uzyskać dostęp do konta zaatakowanej osoby. Innym sposobem jest wiadomość do ofiary sugerująca naruszenie praw autorskich i prośba o wyjaśnienie tej sprawy poprzez wypełnienie formularza, do którego prowadzi zawarty w wiadomości link. Jeśli podążymy za tą instrukcją, zostaniemy również przekierowani do fałszywej strony logowania.