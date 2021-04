Kim są, Iwona z Radomska i Władysław z Łodzi? Poznaj uczestników programu Sanatorium Miłości! Jak dostali się do programu? 28.04.2021

Władysław z Łodzi to elegancki, starszy pan. Od sześciu lat jest na emeryturze. Dorabia sobie jako recepcjonista w hotelu. Jego pasją jest majsterkowanie, ale też spawanie i rzeźbienie w metalu. Chętnie spaceruje i chodzi na siłownię plenerową. Przyjemność sprawia mu spędzanie czasu nad wodą. Niemal przez całe swoje zawodowe życie był kierowcą. Jeździł ciężarówką, karetką, taksówką oraz lawetą własnej roboty. Prowadził skup złomu oraz hodował lisy. Ma jeszcze prawo jazdy kategorii D i może prowadzić autobusy. Jest punktualny, precyzyjny, koleżeński i po prostu dobry. Przyznaje się do bałaganiarstwa, ale odnajduje się w swoim chaosie. Bywa czasem trochę nerwowy.

Jest wdowcem. 48 lat przeżył ze swoją żoną. U kobiet ceni lojalność, uczciwość i wyrozumiałość. Z partnerką, musi mieć o czym porozmawiać. Pociągająca kobieta, powinna mieć „to coś”, wtedy zwraca na nią uwagę. Jego wymarzona randka, to rozmowy bez końca, a później już tylko bliskość. Jest bardzo zadbany. Codziennie się goli, skrupulatnie dobiera garderobę. Na ulicy obserwuje nie tylko kobiety, ale także mężczyzn. Nie lubi niechlujnych panów z wyraźnym mięśniem piwnym. U kobiet nie toleruje zaniedbania, picia alkoholu oraz palenia papierosów...

Iwona z Radomska to fizjoterapeutka i nauczycielka wychowania fizycznego. Od niemal roku jest na emeryturze. Odkąd nie pracuje, zajmuje się ogrodem przy swoim nowo wybudowanym domu. Ma zmysł artystyczny, z którego korzysta. Projektuje również wnętrza i sama urządziła swój dom. Lubi też własnoręcznie zmieniać wygląd mebli. W wolnym czasie uczęszcza na zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jest pasjonatką muzyki romantycznej, lubi tańczyć, a także napić się dobrego alkoholu. Przez pewien czas mieszkała w Anglii, a potem w Holandii. Od roku znowu jest w Polsce. Miłość, to dla niej niesamowite uczucie. Liczy się wszystko – spojrzenie, dotyk, bliskość oraz seks. Zakochana była tylko raz, w drugim mężu. Dzisiaj jest wdową. Dla Iwony wymarzony partner nie musi być ideałem piękna. Ważne, aby był radosny, miał piękne wnętrze, by mogła z nim porozmawiać o wszystkim, żeby był dla niej wsparciem. Nie toleruje chamstwa oraz gburowatości.