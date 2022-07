Kinga Drabek nową libero w drużynie ŁKS Commercecon Łódź

Kinga Drabek jest wychowanką BKS-u Stal Bielsko-Biała. W latach 2013-2015 szkoliła się w SMS-ie PZPS Szczyrk, a następnie przeniosła się do MKS-u Dąbrowa Górnicza. W barwach tego klubu zanotowała debiut w ekstraklasie. W sezonie 2018/2019 przeniosła się do E.Leclerc Radomki Radom, a rok później podpisała kontrakt z BKS-em Bielsko-Biała.

W klubie z Podbeskidzia występowała przez ostatnie trzy sezony. W barwach BKS-u rozegrała w sumie 74 mecze, a w czterech z nich otrzymała statuetkę MVP spotkania. W sezonie 2021/2022 przyjmowała ze średnią 51,67%.

Teraz czas na nowe wyzwania. Kinga dołącza do ŁKS-u Commercecon Łódź i wraz z Pauliną Maj-Erwardt będzie stanowić duet libero Łódzkich Wiewiór!

Po trzech latach spędzonych w BKS-ie przenosisz się do ŁKS-u Commercecon. Co sprawiło, że zdecydowałaś się zagrać w naszym klubie?

- Trzy lata w BKS-ie były dla mnie wyjątkowe i bardzo dużo z nich wyniosłam, jednak czuję, że potrzebuję zmiany. Uważam, że klub jakim jest ŁKS pozwoli mi na rozwój mentalny, fizyczny i da nowe bodźce do dalszej walki o marzenia sportowe.

TAURON Ligę znasz doskonale, w tym sezonie zagrasz również w europejskich pucharach. Stawiasz sobie jakieś cele przed nowym sezonem?

- Moim celem jest rozwój. Będę ciężko pracować, aby być jeszcze lepszą niż jestem. Jestem mocno zmotywowana do tego, aby walczyć o najwyższe cele w kraju, jak i te międzynarodowe. Myślę, że nasz zespół ma potencjał, aby walczyć o medale.

Będziesz stanowiła duet libero z Pauliną Maj-Erwardt. Czego spodziewasz się po współpracy z tak doświadczoną zawodniczką?

- Paulinę oglądałam od małego, odkąd zaczęłam grać w siatkówkę. Jestem szczęśliwa, że będę mogła się od niej jeszcze czegoś nauczyć. Mam nadzieję, że będzie nam się dobrze współpracować.

Na boisku bije od ciebie ogromna energia. Czujesz, że będzie ona współgrała z energią kibiców ŁKS-u?

- Wszyscy dobrze wiemy, że ŁKS ma jeden z najliczniejszych klubów kibica. Zawsze jak grałam przeciwko ŁKS-owi byłam pod wielkim wrażeniem, jak bardzo ci ludzie kochają ten klub i ile dla nich on znaczy. Czuję, że moja energia idealnie połączy się z energią wszystkich kibiców ŁKS-u.