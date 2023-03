Kinga Kipigroch w The Voice Kids. Zaśpiewała piosenkę Celine Dion i zachwyciła jurorów. Zobaczcie

Kinga Kipigroch w The Voice Kids

Kinga Kipigroch ma 12 lat. Jest wesołą, uśmiechniętą i wrażliwą dziewczynką. Śpiewa od najmłodszych lat, ale od roku uczęszcza na zajęcia wokalne, na których szlifuje swój wokal. Wolny czas spędza na rysowaniu, jeździe na rowerze lub rolkach. Uwielbia czytać książki. W przyszłości chciałaby zostać śpiewającym lekarzem.

Kinga uczy się śpiewu w Studiu Wokalnym Gminnego Ośrodka Kultury w Gidlach w powiecie radomszczańskim, prowadzonym przez Violettę Ojrzyńską, odkrywczynię niejednego talentu, a w minioną sobotę wystąpiła w programie The Voice Kids. Niezwykle skromna i cicha Kinga zaskoczyła potężnym głosem śpiewając jeden z największych światowych przebojów. Podczas tzw. "przesłuchań w ciemno" wykonała piosenkę Celine Dion „My Heart Will Go On”, a gdy śpiewała szybko odwróciły się wszystkie jurorskie fotele.

Dziękuję ci, że zabrałaś mnie do świata, w którym byłam totalnie zakochana właśnie w twoim wieku - mówiła po jej występie Cleo.