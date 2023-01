Kino: Guy Ritchie, horror z lalką w roli głównej, polski ślub, koreański thriller i inne premiery

Do najgłośniejszych propozycji należy nowy film Guya Ritchie’ego „Gra fortuny”. Zwerbowany przez światową grupę wywiadowczą „Five Eyes” agent MI6 wraz z ekspertem CIA muszą stawić czoła cynicznemu handlarzowi bronią. Jednak by plan się powiódł, trzeba namówić do współpracy największego gwiazdora Hollywood. Występują: Jason Statham, Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Hugh Grant.

„M3gan” to horror w reżyserii Gerarda Johnstone. Pracownik firmy produkującej zabawki buduje lalkę imitującą człowieka, która zaczyna prowadzić samodzielne życie. Wielce niebezpieczne dla innych ludzi. Na ekranie m.in. Amie Donald, Violet McGraw, Allison Williams.