Kino - recenzja. „Bodyguard i żona zawodowca”: Ognista kobieta i dwa pistolety

Film „Bodyguard i żona zawodowca” nie zabrania niczego, nawet ignorowania logiki, sensu oraz prawdopodobieństwa. Wszystko w imię zabawy, wizualnego szaleństwa i radowania się kwiecistymi dialogami oraz charyzmatycznymi bohaterami. Produkcja Patricka Hughesa - kontynuacja mającego wielu fanów „Bodyguarda zawodowca” - doskonale sprawdza się jako relaksujący przerywnik w obcowaniu z poprawnościowymi fobiami współczesności.

Michael Bryce (w tej roli Ryan Reynolds) i Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) tak cudownie do siebie nie pasowali, że nic dziwnego, iż teraz ten pierwszy postanowił zerwać z przeszłością i za radą psychoterapeutki rzucić stresujący zawód ochroniarza, robiąc sobie długi urlop od awantur. Oczywiście, natychmiast „wdeptuje” w środek strzelaniny, której sprawczynią jest Sonia (Salma Hayek) - żona jego pamiętnego klienta Dariusa. Michael nigdy nie należał do osobowości szczególnie asertywnych, więc Sonia nie zważając na sprzeciwy skutecznie wciąga go w wojnę z mafią, która stoi za porwaniem Dariusa. A jeszcze pojawiają się szaleńczy kabotyn, pragnący zniszczyć całą Europę oraz watahy zabójców negatywnie nastawionych do naszych bohaterów. Wybuchom, wystrzałom, mordobiciom, całusom, pieszczotom paralizatorem i żartom normalnie nie ma końca.