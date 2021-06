Kino - recenzja. "Sweat": Idealny świat, który może doprowadzić do rozpaczy i wściekłości

Trzy dni z codzienności Sylwii Zając, influencerki fitness, internetowej celebrytki zdrowego stylu bycia. Codzienności intensywnej, barwnej, ale pod migotaniem cekinów i wystylizowanych paznokci, rozdmuchaną popularnością oraz ekscytacją powierzchownymi emocjami skrywającej bezbrzeżną pustkę i miałkość. Magnus von Horn (reżyser i autor scenariusza) w energetyczny, ale precyzyjny, laboratoryjny sposób obnaża przed widzem hipokryzję szybkiego oceniania ludzi, sam jakichkolwiek ocen z klasą unikając. Autor przenika przez ekran iPhone’a, który wielu przeglądającym na nim rozmaite wpisy wydaje się obrazem życia, zaglądając za kulisy kolorowej inscenizacji przygotowanej na rzecz masowego odbiorcy. A tam także kochane przez tysiące gwiazdy okazują się zmagać z prawdą najpowszechniejszą. Samotnością.

„Sweat” to obraz nieprzyjemny dla kinomana oczekującego tradycyjnej, dynamicznej narracji - zgodnie ze swoim tytułem wymagający „spocenia się” z wysiłku współuczestnictwa w niespiesznej, ale przez to tym bardziej dotkliwej wiwisekcji pozbawionego treści istnienia w świecie, który - zdawałoby się - przepełnia nas doznaniami i „przydatnymi” informacjami. Magnus von Horn i autor zdjęć Michał Dymek, prowadzą opowieść i kamerę blisko głównej bohaterki, zmuszając niejako widza do sprzężenia się z jej oddechem, nie pozwalając na bezpieczne pozostanie w roli anonimowego obserwatora, followersa, śledzącego prezentowane mu wydarzenia. Odbiera nam zarazem możliwość scrollowania ekranu - bo przecież w życiu nie da się jednym ruchem palca zmienić okoliczności, gdy te nas znużą (chociaż akurat samemu filmowi miejscami taki ruch by się przydał). Rzeczywistość wymaga prawdy odczuwania - zarówno radości, jak i bólu. Z tym często nie potrafimy sobie poradzić uciekając w wirtualne środowisko. Magnus von Horn subtelnie, ale i wymownie podkreśla niedorzeczność, ale i beznadziejną udrękę wiążącą się z taką postawą. W dodatku, jak zauważa, może to nas zamknąć w kręgu bez wyjścia. Przynajmniej samodzielnego.