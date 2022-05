"Klan" z rekordem. Ma już ponad 4 tysiące odcinków. "Klan" jest najdłużej emitowanym serialem w Polsce

Klan Rekordzistą

Wszystko zaczęło się 25 lat temu. Wtedy Telewizja Polska ogłosiła konkurs na telenowele. Do ostatecznej rozgrywki przystąpiły trzy seriale, a w zasadzie ich pilotażowe odcinki. Były to „Klan”, „Złotopolscy” i „Zaklęta”. O tym, który trafi do dalszej produkcji zadecydowali widzowie. Wygrał „Klan”, a drugie miejsce zajęli „Złotopolscy”. I te dwa seriale zaczęto realizować. O „Zaklętej” mało kto pamięta. Tak jak pewnie nikt nie przypuszczał, że „Klan” doczeka się tylu odcinków.