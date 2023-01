Klaudia Alagierska-Szczepaniak przed dzisiejszym meczem ŁKS Commercecon - Fenerbahce Stambuł

Łodzianki przystąpią do gry w dobrych nastrojach, bo w meczu 10. kolejki TAURON Ligi ŁKS Commercecon Łódź pokonał 3:1 Grupę Azoty Chemika Police. - Czekałyśmy na ten mecz. Hit kolejki to są zupełnie inne emocje niż w meczach z drużynami z dołu tabeli - powiedziała Klaudia Alagierska-Szczepaniak, MVP tego spotkania.

W meczu z Chemikiem Police świetnie zaprezentowały się obie środkowe ŁKS-u Commercecon Łódź. Klaudia Alagierska-Szczepaniak zdobyła 16 punktów i zanotowała 69% skuteczności w ataku, zaś Kamila Witkowska wywalczyła 12 punktów i zanotowała 75% skuteczności w ataku. - Myślę, że super to wyglądało. Ja i Kamila zagrałyśmy na fajnym poziomie. Uczyniłyśmy blok obroną. Utrudniłyśmy Chemikowi przebicie się. Myślę, że to był jeden z warunków do zwycięstwa - oceniła MVP spotkania.

- Czekałyśmy na ten mecz. Hit kolejki to są zupełnie inne emocje niż w meczach z drużynami z dołu tabeli - podkreśliła Klaudia Alagierska-Szczepaniak. - Są to ważne dla nas trzy punkty. Jesteśmy liderem i to cieszy. Teraz mamy przed sobą kolejny mecz Ligi Mistrzyń. Wygrana z Chemikiem mocno nas wzmocni mentalnie.