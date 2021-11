Klienci jeszcze na dobre nie wrócili do centrów handlowych, a już są nowe obostrzenia. Co zmienia się w sklepach od środy 1 grudnia?

Tłumy klientów to wspomnienie?

Mniej klientów w sklepach od 1 grudnia

Tymczasem już od środy w sklepach i centrach handlowych będą obowiązywały mniejsze limity klientów. Na jedną osobę będzie musiało przypadać 15 mkw. powierzchni, do tej pory było to 10 mkw. W przypadku dyskontu o powierzchni 2 tys. mkw. liczba klientów jednocześnie robiących zakupy spadnie z poziomu 200 osób do poziomu ok. 133 osób. Do wtorku w Manufakturze mogło jednocześnie przebywać 10 tys. klientów, od dziś będzie to ok. 7 tys. osób.