Klient przyjechał do sklepu mięsnego w centrum Łodzi na nartach! Przekonuje, że przy takim śniegu to lepsze niż rower lub samochód

Klient przyjechał do sklepu mięsnego w centrum Łodzi na nartach!

Nietypowy środek transportu po Łodzi wybrał sobie w sobotę (21 stycznia) łodzianin Łukasz Kamiński. Po porannych opadach śniegu było tak dużo, że najlepsze do poruszania się po centrum Łodzi były dla niego narty biegowe.

Pan Łukasz przejechał na nartach biegowych przez uliczki Radiostacji, chodnik ruchliwej ulicy Kopcińskiego aż do ciągu sklepów spożywczych w rejonie skrzyżowania z ulicą Narutowicza. Tam śniegu było już trochę mniej, ale nadal udało mu się przejechać na nartach i wyznaczyć piękne ślady. Narty odpiął dopiero pod sklepem mięsnym, do którego wszedł na zakupy. Z obawy przed złodziejami musiał narty wziąć do środka.