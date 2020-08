Kłopoty ŁKS Commercecon. Co będzie z meczem w Izraelu?

Zaraz po losowaniu podano, że jeśli łodzianki przejdą pierwszą rundę, to w drugiej zmierzą się ze zwycięzcą dwumeczu Minczanka Mińsk – Allianz MTV Stuttgart.

Federacja CEV zmieniła jednak drabinkę z powodów politycznych. Było bowiem zagrożenie, że rosyjskie Dinamo Moskwa może wpaść na zespół z Ukrainy.

Stąd zmiany. Już wiadomo, że jeśli łodzianki pokonają Hapoel, zagrają ze zwycięzca dwumeczu Mladost Zagrzeb – Calcit Kamnik.

Jak pisze siatka.org, wyjazd ekipy ŁKS do Izraela może być jednak kłopotliwy, bowiem władze tego kraju 18 marca zamknęły granice dla obcokrajowców z powodu pandemii.

Nie wiadomo jeszcze, jak CEV zamierza rozwiązać ten problem. Możliwe jest rozegranie meczu na neutralnym terenie, dwa mecze w Łodzi lub też, jeśli łodziankom nie uda się dotrzeć do Kfar Saba… walkower dla Hapoelu - pisze siatka.org.

Skomplikowana sytuacja.