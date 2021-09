Klub Żużlowy Orzeł Łódź na etapie poszukiwania lidera z prawdziwego zdarzenia

Właśnie w nowej kwiaciarni na stadionie Orła trener Adam Skórnicki (jest już przesądzone, że zostaje w Orle na przyszły sezon) i sponsor Witold Skrzydlewski opowiadali o budowie nowej drużyny na przyszły sezon.

- Przygotowujemy się do nowego sezonu, ale nie przypuszczałem, że napotkamy na tak strome schody - zdradził Witold Skrzydlewski. - Żużlowy świat oszalał. Niektórzy zawodnicy żądają trzy razy większych wynagrodzeń niż w zeszłym roku. Myślę jednak, że szał się uspokoi. Nie jest ważne, co jest napisane na pseudoumowach, tylko, to co jest później w kieszeni. Zawodnicy jednak ufają niesolidnym pracodawcom, którzy oszukali żużlowców, ale ci i tak po raz kolejny podpisują podejrzane umowy. Niech się łudzą. Nie dopuszczę nigdy, by w Orle nie płacono zawodnikom zgodnie z kontraktami. Jestem pewien, że trener Adam Skórnicki zbuduje silny skład.

Od przyszłego tygodnia Orzeł będzie ujawniał skład na przyszły sezon, ale zacznie od tych zawodników, którzy zostali w klubie. 1 października będzie można ogłosić nazwiska nowych żużlowców, których Orzeł dokooptował do składu.

- W przyszłym tygodniu planowany jest dodatkowy trening dla żużlowców Orła - mówił Adam Skórnicki. - Rynek troszeczkę wariuje i trzeba zabrać się za pracę z zawodnikami, którzy nie mają wygórowanych życzeń finansowych. Być może tacy okażą się lepsi od tych, którzy są na szczycie listy marzeń wielu prezesów. Ekstraklasa kusi dużymi pieniędzmi, są nowi sponsorzy, więc ten rynek też idzie do góry.

Trener Adam Skórnicki podsumował miniony sezon i ubolewał, że jeden wyścig dzielił Orła od play-off. Stało się inaczej.

- Priorytetem będzie zatrzymanie w Orle Brady’ego Kurtza i Luke Beckera - dodał trener Skórnicki. - Z tymi zawodnikami już możemy prowadzić rozmowy. Nie trzeba czekać na ogłoszenie listy transferowej. Do tego mamy już czterech juniorów. To Mateusz Dul, Jakub Sroka, Arkadiusz Grygolec i nowy zawodnik, który właśnie zdał żużlową licencję Oskar Kołak.

Nie wiadomo, co się dzieje z Aleksandrem Łoktajewem. Wyjechał na Grand Prix i słuch o nim zaginął. Jest to zawodnik, którym Orzeł jest zainteresowany.

- Jesteśmy na etapie poszukiwania lidera z prawdziwego zdarzenia - dodał sponsor klubu Witold Skrzydlewski. - Nie jestem działaczem klubu, więc mam prawi prowadzić negocjacje. Chcemy walczyć o awans, choć wielu mówi, że nie ma co budować silnej drużyny, bo spadkowicz t ekstraligi Falubaz Zielona Góra na 100 procent wróci do elity. Sport żużlowy jest nieprzewidywalny. Wszystko decyduje się w play-offach, a pojedyncze mecze mogą drużynom się nie udać.

Któż z kibiców żużlowych przewidział, że ROW Rybnik nie wejdzie nawet do finału pierwszej ligi. A pojadą w nim Wilki Krosno i Ostrovia. Zdaniem Witolda Skrzydlewskiego awansuje zespół z Krosna. - Kilku zawodników, którymi jesteśmy zainteresowani czeka na rozstrzygnięcia w ligach - dodaje Witold Skrzydlewski. - Myślę, że zaskoczymy kibiców. Chcę mieć w domu trochę spokoju, a nie dokuczanie, że drużyna Orła przegrywa. Budujemy skład bez szaleństwa. Umiemy liczyć pieniądze.