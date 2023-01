Kluby z ekstraligi rywalami drużyny H. Skrzydlewska Orzeł Łódź

Zawodnicy Orła najpierw zmierzą się w dwumeczu z drugoligowym Startem Gniezno, ale potem czekają ich bardzo trudne mecze z występującymi w ekstralidze Cellfast Wilkami Krosno i ZOOleszcz GKM-em Grudziądz.

- Zaplanowałem rywali z ekstraligi na wyraźne życzenie moich zawodników. To oni powiedzieli, że chcą sprawdzić się z jak najmocniejszymi drużynami, by poznać wszystkie swoje słabe punkty i wyciągnąć wnioski jeszcze przed rozpoczęciem rozgrywek - przyznaje Marek Cieślak, cytowany przez portal sportowefakty.pl. – Plan sparingów faktycznie jest ryzykowny, ale może się bardzo opłacić. Jeśli udałoby nam się nawiązać walkę z ekstraligowcami, to morale zespołu pójdą znacznie do góry, a wtedy w 1. Lidze możemy pokonać każdego z rywali. Do tej pory dbałem o to, by przynamniej ostatni rywal zawsze był nieco łatwiejszy, bo wiadomo, że zwycięstwa poprawiają atmosferę. Tym razem dałem się namówić zawodnikom na inne rozwiązanie i sam jestem ciekawy, co z tego wyjdzie. Zespół mamy jednak mocny i bardzo wierzę w chłopaków.

Drużynę trenera Marka Cieślaka w rozgrywkach 2023 tworzyć będą Tomasz Gapiński, Jakub Jamróg, Mateusz Tonder, Timo Lahti, Tom Brennan, Niels Kristian Iversen, Aleksander Grygolec, Jakub Sroka i Mateusz Dul. W kadrze zespołu znaleźli się także Nick Skorja oraz Pontus Aspgren.

Premierowa kolejka pierwszej ligi odbędzie się 8 kwietnia. Drużyna H. Skrzydlewska Orzeł Łódź walczyć będzie w Bydgoszczy z Polonią. Pozostałe pary: ROWRybnik – Falubaz Zielona Góra, Wybrzeże Gdańsk – Arged Ostrów, PSŻ Poznań – Landshut Devils. Pierwszy mecz w Łodzi obejrzymy 15 kwietnia, pojadą: H. Skrzydlewska Orzeł – Wybrzeże. ą