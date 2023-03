KOBIECA TWARZ ROKU. Zgłoś się i przeżyj przygodę życia! - zachęcają laureatki

Kobieca Twarz Województwa Łódzkiego to magiczna, niezwykła akcja, w ramach której szukamy Kobiecej Twarzy naszego województwa w trzech kategoriach: Córki, Matki oraz Kobiety Dojrzałe. Na uczestniczki czekają wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy Toyoty AYGO X oraz limitowane zaproszenia na FORUM KOBIECOŚCI. Na tę imprezę nie da się kupić biletu, choć wiele pań o to pyta, bo to pełne atrakcji całodniowe spotkanie jest wyłącznie dla uczestniczek naszej akcji. Organizujemy ją już po raz kolejny, dlatego wiemy, że zapada w pamięć na bardzo długo, stając się wspomnieniem pełnym wzruszających, dobrych i budujących emocji. Jak mówi zwyciężczyni kategorii Córki głosami Czytelników Natalia Grudniak (Poddębice), zdecydowanie są to miłe wspomnienia, fajna przygoda, coś nowego. Nigdy wcześniej nie brała udziału w takim konkursie. Zyskała większą pewność siebie.



- Warto spróbować, warto podejść do tego na luzie, nie mieć wewnętrznej presji, że muszę, aby nie było rozczarowania, ale zachowywać się naturalnie. Ja byłam sobą na castingu i rozmowie z jury. Było to dla mnie ważne, aby być autentyczną i myślę, że to pomogło, bo naturalność jest ceniona. Zachęcam do udziału. Poznałam kilka fajnych kobiet i utrzymujemy kontakty – mówi zwyciężczyni kategorii Matka Małgorzata Drobniewska (Chechło Pierwsze). - Bardzo pozytywnie wspominam udział. Natknęłam się na ogłoszenie na Facebooku i pomyślałam, że spróbuję i zobaczę, co się wydarzy, To była fajna zabawa. Z chęci zobaczenia, jak ja się odnajdę w takim konkursie, w takiej liczbie zgłoszonych kobiet. Byłam ciekawa siebie, jak się będę czuła, co z tego wyniknie.

Udział w KOBIECEJ TWARZY ROKU, gratulacje od znajomych już za samo uczestnictwo, bycie na forum – są jak zastrzyk niezwykłej energii. Każda z nas powinna przeżyć coś takiego. Dlaczego? Dla samej siebie! Żeby poczuć się kobieco. Żeby zrobić coś w końcu dla siebie, a nie tylko dla innych, jak to my kobiety mamy w zwyczaju. Warto spełniać i swoje marzenia, budować i samą siebie. To, co daje ta akcja, to mnóstwo pozytywnych emocji i poczucie, że piękno jest naprawdę w każdej z nas. - Miło wspominam udział w plebiscycie. Była to dla mnie nowa przygoda. Dużo osób głosowało na mnie: znajomi, przyjaciele, ludzie, którzy mnie lubią, darzą sympatią – wspomina zwyciężczyni kategorii Kobiety Dojrzałe głosami Czytelników Izabela Szmigielska (Skierniewice). - Kobietom, które zastanawiają się, czy wziąć udział w akcji, oczywiście ją polecam.