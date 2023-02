Kobieta zamknęła się w samochodzie przed policją!

Policjanci zatrzymali kierującą do kontroli drogowej. Kobieta nie stosowała się do poleceń mundurowych, zamknęła drzwi samochodu od środka i nie chciała go opuścić. Na miejsce wezwano straż pożarną W związku z możliwością spowodowania zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego przez kierującą mercedesem oraz podejrzenie, że może znajdować się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, ostatecznie wybito szybę w aucie - relacjonuje asp. sztab. Katarzyna Grela, rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu.