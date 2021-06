Kobiety poszukiwane listem gończym w województwie łódzkim! Co zrobiły? Za co są poszukiwane przez policje? 22.06.2021

Wyrzucamy 5 mln ton jedzenia rocznie. Działa projekt, by temu zapobiec. Co wyrzucamy najczęściej?

Co roku Polacy marnują 5 mln ton jedzenia, z czego aż 3 mln trafia do koszy na śmieci w naszych domach. Tak wynika z nowych badań, które od trzech lat były prowadzone w ramach programu PROM. Jego celem jest zbadanie, ile żywności marnuje się w Polsce na każdym etapie: od pola do stołu.