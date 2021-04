Kobiety poszukiwane przez policje listami gończymi! Co zrobiły? Kobiety z województwa łódzkiego poszukiwane przez policję! 22.04.21

TYLKO U NAS Kurator z Łodzi zbiera dane o szczepieniach nauczycieli, by nie gorączkowali w matury i na egzaminie klas VIII. Będzie przesuwanie terminów

Łódzki kurator oświaty zobowiązał dyrektorów szkół, aby ci do piątku (23 kwietnia) przesłali jego urzędnikom informacje na temat szczepień nauczycieli wyznaczonych do nadzorowania nadchodzących egzaminów państwowych: matury w szkołach średnich oraz ósmoklasistów z podstawówek. Chodzi o terminy i miejsce szczepienia oraz o rodzaj przyjmowanego preparatu. Część dyrektorów zdziwiła się, dlaczego kuratorium zbiera tak wrażliwe dane osobowe. W czwartek (22 kwietnia) wyjaśniło się, że chodzi o przesuwanie terminów szczepień – tak, aby nie kolidowały one z egzaminami. Dyrektorzy z naszego regionu już w lutym alarmowali, iż przyjmowanie drugiej dawki preparatu AstraZeneka przez nauczycieli w wielu przypadkach koliduje z państwowymi sprawdzianami – i całe komisje w maju będą gorączkowały...