Kobiety też potrafią grać w siatkonogę. Zapisy do mistrzostw Polski w Rzgowie. Zdjęcia

Zapraszamy na IV Mistrzostwa Polski Kobiet w Siatkonodze - Rzgów 2023 - informuje Natalia Małek, media manager, Polski Futnet.

Wciąż są jeszcze wolne miejsca, zgłoszenie przyjmowane są do 26. lutego.

Link do wydarzenia: https://fb.me/e/2y3nUD04D

Jest to najważniejsze wydarzenie kobiecych rozgrywek w Polsce i jedna z największych imprez tego typu w futnetowym świecie. W ubiegłorocznych mistrzostwach Polski wzięło udział dziesięć drużyn oraz kilkadziesiąt zawodniczek z całej Polski. W tym roku planowana jest jeszcze większa liczba uczestniczek.

Oprócz sportowej rywalizacji nie zabraknie dodatkowych atrakcji dla kibiców. Przebieg turnieju relacjonować będą liczne ogólnopolskie oraz lokalne media. Mistrzostwa będzie można śledzić na żywo również w internecie. Transmisja z fazy finałowej będzie dostępna na kanale YouTube Polskiego Futnetu.

Polskie zawodniczki siatkonogi należą do najlepszych na świecie, co będą chciały potwierdzić w październikowych mistrzostwach świata w Szwajcarii, w których celem będzie zdobycie medali. Mistrzostwa Polski pomogą w selekcji zawodniczek, które mogłyby wzmocnić kadrę biało-czerwonych w przygotowaniach do tego turnieju.