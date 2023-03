Kolano biegacza. Bolesna przypadłość osób aktywnych. Nie lekceważ pierwszych objawów! Patrycja Wacławska

Odczuwasz ból kolana w trakcie biegu, jednak nie zatrzymujesz się i kontynuujesz trening? Po każdym treningu biegowym kolano daje ci się we znaki? Ignorowanie tych objawów to błąd – alarmują specjaliści. Ból to oznaka, że nasz staw jest przeciążony, a to może doprowadzić do poważnej kontuzji.