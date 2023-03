Kolejki na NFZ w łódzkim (16.03.2023). Sprawdź, ile czeka się na terminy do poszczególnych lekarzy Redakcja Strony Zdrowia

Kolejki do lekarzy w łódzkim - najbliższe terminy wizyt w ramach NFZ CC0

W jaki sposób sprawdzić, gdzie najkrócej czeka się do lekarza w łódzkim? To nie są tajne informacje. Zbyt długie oczekiwanie może być groźne dla zdrowia. I właśnie dlatego warto sprawdzać, gdzie są wolne terminy. Gdy twoja przychodnia w łódzkim ma bardzo długie terminy oczekiwania, przekonaj się, czy nie warto zgłosić się do innej placówki. Oto stan aktualny na 16.03.2023. Przekonaj się, gdzie czas oczekiwania na wizytę u lekarza na NFZ jest najkrótszy.