Kolejki NFZ do hematologa w woj. łódzkim. Terminy aktualne na 17.08.2021

Przyjeżdżają z butelkami, by nabrać wodę ze studni głębinowej na ulicy Wycieczkowej w Łodzi

W Łodzi działają trzy studnie głębinowe, przy których mieszkańcy mogą poczęstować się świeżą wodą wprost ze źródła. Są one umieszczone przy ulicy Wycieczkowej, na Stokach oraz w Łagiewnikach przy klasztorze Ojców Franciszkanów. W założeniu zdroje powstały, by gasić pragnienie podczas spacerów i wycieczek rowerowych. Nikt raczej nie spodziewał się, że łodzianie będą przyjeżdżać z pustymi baniakami i butelkami po to, by zabrać ze sobą litry przezroczystego płynu do domu.