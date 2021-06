Kolejki NFZ do neurologa w woj. łódzkim. Terminy aktualne na 20.06.2021

NOWE Nowe zmiany w 500 plus w 2021 roku. Bez tego nie dostaniesz świadczenia! Ważne terminy! Jak prawidłowo wypełnić nowy wniosek o 500 plus?

500 plus to świadczenie, które interesuje wszystkie rodziny posiadające potomstwo w wieku do 18 lat. W 2021 roku czekają nas zmiany. Przypomnijmy, że 1 lutego rozpocznie się internetowy nabór wniosków o wypłatę pieniędzy z programu Rodzina 500 Plus na okres od 1 czerwca 2021 roku do 1 maja 2022 roku. Sprawdź, czy świadczeniobiorców czekają zmiany, w jaki sposób złożyć prawidłowo wniosek. Pamiętaj również o terminach. Oto, co warto wiedzieć o 500 plus w 2021 roku.