Kolejki NFZ do urologa w woj. łódzkim. Stan na 19.10.2022

Dostępne terminy do lekarza specjalisty mogą być odległe. Dobrze jest sprawdzać kolejki NFZ do określonego lekarza specjalisty, aby zarezerwować sobie wizytę.

Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin do urologa na NFZ w województwie łódzkim? Kolejki NFZ do lekarzypotrafią być bardzo długie. Można też zwracać uwagę na dostępne wizyty na NFZ w szpitalu lub innej placówce medycznej, gdzie kolejki NFZ są często krótsze i szybciej można się dostać do specjalisty. Ile czasu (stan na 19.10.2022) trzeba czekać w kolejce do urologa na NFZ w województwie łódzkim? Sprawdź nasze zestawienie, z którego dowiesz się, gdzielekarz przyjmuje na NFZ w najbliższym możliwym terminie w Twoim województwie.

Kolejki NFZ do urologa w województwie łódzkim mogą być znacznie dłuższe, niż nam się wydaje. Do którego urologa termin oczekiwania na wizytę na NFZ jest najkrótszy? Kiedy nie trzeba zwracać uwagi na długie terminy przyjęć i skorzystać z pomocy na NFZ bez kolejki? Gdzie znajdują się informacje na temat czasu oczekiwania na wizytę na NFZ do urologa w województwie łódzkim? W naszym artykule znajdziesz przydatne informacje, które dotyczą kolejek NFZ i terminów wizyt do urologa w województwie łódzkim. UWAGA! Nasze dane pobieramy z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), które dostarczane są przez przychodnie. Może zdarzyć się tak, że informacje przekazywane przez placówki są nieaktualne. Jeśli widzisz, że dane mogą być nieaktualne, zwróć się z tym do danej przychodni. UROLOG w woj. łódzkim: kolejki NFZ i terminy leczenia Wygląda na to, że zgodnie z danymi z NFZ, specjaliści przyjmują od ręki.

Mirmed (Poradnia Urologiczna) Adres: Mireckiego 90, Tomaszów mazowiecki

Najbliższy termin możliwej wizyty: 17.10.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 17.10.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 17.10.2022) Liczba osób w kolejce: 0

Telefon: +48 44 724 68 27 Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc I Rehabilitacji W Łodzi (Poradnia Urologiczna) Adres: Ul. Szpitalna 5, Tuszyn

Najbliższy termin możliwej wizyty: 18.10.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 18.10.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 18.10.2022) Liczba osób w kolejce: 0

Telefon: +48 42 614 12 55 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medyk Sp. Z O.O. (Poradnia Urologiczna) Adres: Konstytucji 3-Go Maja 12/14, Ozorków

Najbliższy termin możliwej wizyty: 18.10.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 18.10.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 18.10.2022) Liczba osób w kolejce: 24

Telefon: +48 42 718 42 42

Przychodnia "Widzew" (Poradnia Urologiczna) Adres: Marsz. J. Piłsudskiego 157, Łódź-widzew

Najbliższy termin możliwej wizyty: 18.10.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 18.10.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 18.10.2022) Liczba osób w kolejce: 313

Telefon: +48 42 674 33 99 Specjalista Sp. Z O.O. (Poradnia Urologiczna) Adres: 29-Listopada 37, Kutno

Najbliższy termin możliwej wizyty: 19.10.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 18.10.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 18.10.2022) Liczba osób w kolejce: 211

Telefon: +48 24 253 13 00

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanmed Sp. Z O.O. (Poradnia Urologiczna) Adres: Tatrzańska 112, Łódź-górna

Najbliższy termin możliwej wizyty: 19.10.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 19.10.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 19.10.2022) Liczba osób w kolejce: 0

Telefon: +48 42 642 83 31 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Vita-Med" S.C. (Poradnia Urologiczna) Adres: Partyzantów 1A, Opoczno

Najbliższy termin możliwej wizyty: 21.10.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 18.10.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 18.10.2022) Liczba osób w kolejce: 78

Telefon: +48 44 755 01 37

Szpital Łask (Poradnia Urologiczna) Adres: Warszawska 62A, Łask

Najbliższy termin możliwej wizyty: 25.10.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 18.10.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 18.10.2022) Liczba osób w kolejce: 24

Telefon: +48 43 675 55 55 Szpital Wojewódzki Im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Sieradzu (Poradnia Urologiczna) Adres: Armii Krajowej 7, Sieradz

Najbliższy termin możliwej wizyty: 27.10.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 18.10.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 18.10.2022) Liczba osób w kolejce: 49

Telefon: +48 43 827 83 45

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Amed" Centrum Usług Medycznych (Poradnia Urologiczna) Adres: Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 65, Łódź-polesie

Najbliższy termin możliwej wizyty: 2.11.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 19.10.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 19.10.2022) Liczba osób w kolejce: 84

Telefon: +48 42 689 95 87

"Dermex" Sp. Z O.O. (Poradnia Urologiczna) Adres: Sienkiewicza 16, Kutno

Najbliższy termin możliwej wizyty: 4.11.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 17.10.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 17.10.2022) Liczba osób w kolejce: 43

Telefon: +48 24 254 50 08 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medicus A.T." (Poradnia Urologiczna) Adres: Łęczycka 11/13, Łódź-górna

Najbliższy termin możliwej wizyty: 8.11.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 18.10.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 18.10.2022) Liczba osób w kolejce: 41

Telefon: +48 42 640 29 77

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Rawie Mazowieckiej (Poradnia Urologiczna) Adres: Warszawska 14, Rawa mazowiecka

Najbliższy termin możliwej wizyty: 9.11.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 14.10.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 14.10.2022) Liczba osób w kolejce: 0

Telefon: +48 729 059 534 Centrum Medyczne Niemcewicza (Poradnia Urologiczna) Adres: Niemcewicza 24, Łódź-górna

Najbliższy termin możliwej wizyty: 17.11.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 17.10.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 17.10.2022) Liczba osób w kolejce: 51

Telefon: +48 42 686 30 42 Instytut Zdrowia Medicall Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (Poradnia Urologiczna) Adres: Wojska Polskiego 77, Piotrków trybunalski

Najbliższy termin możliwej wizyty: 18.11.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 18.10.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 18.10.2022) Liczba osób w kolejce: 2

Telefon: +48 44 649 77 24

Medicenter (Poradnia Urologiczna) Adres: 3 Maja 15, Łowicz

Najbliższy termin możliwej wizyty: 21.11.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 17.10.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 17.10.2022) Liczba osób w kolejce: 53

Telefon: +48 46 837 85 46 Bomedica Centrum Medyczne (Poradnia Urologiczna) Adres: Organizacji Win 50, Łódź-bałuty

Najbliższy termin możliwej wizyty: 22.11.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 18.10.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 18.10.2022) Liczba osób w kolejce: 79

Telefon: +48 42 617 25 40

Poddębickie Centrum Zdrowia (Poradnia Urologiczna) Adres: Mickiewicza 16, Poddębice

Najbliższy termin możliwej wizyty: 24.11.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 17.10.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 17.10.2022) Liczba osób w kolejce: 69

Telefon: +48 43 828 81 70 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Raw - Medica" Spółka Cywilna (Poradnia Urologiczna) Adres: Słowackiego 68, Rawa mazowiecka

Najbliższy termin możliwej wizyty: 29.11.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 18.10.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 18.10.2022) Liczba osób w kolejce: 42

Telefon: +48 46 814 40 12 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Net Medica" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Poradnia Urologiczna) Adres: Sobieskiego 29, Skierniewice

Najbliższy termin możliwej wizyty: 30.11.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 18.10.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 18.10.2022) Liczba osób w kolejce: 0

Telefon: +48 46 832 13 29

Jak wygląda badanie urologiczne? Urolog zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób i schorzeń układu moczowego u kobiet oraz mężczyzn. Bez względu na to z jakimi objawami wybieramy się do urologa warto zabrać ze sobą aktualne badania krwi, moczu i USG. Dla urologa ważna będzie również informacja o tym, jakie leki pacjent zażywał w ostatnim czasie, a nawet lista preparatów ziołowych. Zwykle lekarz zaczyna od przeprowadzania wywiadu z pacjentem. Wizyta może się na tym wywiadzie skończyć, jeśli problem pacjenta polega na problemie z oddawaniem moczu, może dostać on specjalną ankietę, którą będzie musiał w ciągu dnia wypełniać.

Jednak najczęściej wymagane jest badanie urologiczne, które może być trudne i krępujące dla pacjenta. Warto pamiętać o tym, by zadbać o odpowiednia higienę intymną, by badanie mogło być dla pacjenta choć odrobinę bardziej komfortowe. Podstawowe badanie, czyli badanie palpacyjne polega na wykrywaniu zmian w narządach za pomocą dotyku. Najbardziej problematyczne dla pacjenta może być badanie prostaty, ponieważ wykonuje się je per rectum, czyli przez odbyt. Mimo skrępowania i wstydu, nie warto zwlekać z pójściem do urologa, jeśli zauważymy jakiekolwiek niepokojące objawy, które wskazują na choroby układu moczowego. Wczesna diagnoza i rozpoczęcie leczenia mogą być kluczowe w przypadku wielu chorób.

