Kolejki NFZ w woj. łódzkim do kardiologa - 20.07.2021

Tak wyglądałby świat, gdyby wymyśliły go dzieci. Ich wyobraźnia nie zna granic. Dziecięce rysunki w wersji 3D

Co by było, gdyby świat został narysowany ręką dziecka? Można sobie to spróbować wyobrazić oglądając dziecięce rysunki, jednak to, co zobaczycie w tym materiale, i tak was zaskoczy! Ojciec małego Doma postanowił przenieść rysunki synka do Photoshopa, zamieniając je w rzeczywiste obiekty, zwierzęta i ludzi. Efekt jest uroczy, zabawny, ale bywa też przerażający. Zobacz zdjęcia w galerii.