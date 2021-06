Kolejki NFZ w woj. łódzkim do laryngologa Dziecięcego. Dane aktualne na 17.06.2021

800 plus zamiast 500 plus? "Podwyżka 500 plus jest realna" - twierdzi były minister finansów. Kiedy będzie waloryzacja 500 plus?

Czy 500 plus doczeka się waloryzacji? O podwyżce świadczenia Rodzina 500 plus mówi się coraz więcej. W rozmowie z Business Insider Polska były minister finansów Paweł Wojciechowski wskazał wręcz, że realne jest podwyższenie 500 plus do 800 zł! Większe wsparcie otrzymaliby jednak świadczeniobiorcy o średnich i niższych dochodach. Pod jakim warunkiem możliwa jest podwyżka świadczenia 500 plus? Sprawdźcie szczegóły w poniższym artykule bądź galerii!