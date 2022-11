Kolejki NFZ w woj. łódzkim do urologa - 17.11.2022

Jakie są możliwe terminy do lekarza specjalisty? Warto sprawdzić kolejki NFZ do danego specjalisty, aby umówić się na wizytę u lekarza.

Kolejki NFZ do urologa w województwie łódzkim potrafią być długie. Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin wizyty u lekarza? Czasem warto spojrzeć na terminy wizyt w szpitalach i pozostałych placówkach medycznych, gdzie często kolejki do lekarza są znacznie krótsze. Sprawdź zestawienie poszczególnych miejsc, gdzie na 17.11.2022 na NFZ przyjmuje urolog. W ten sposób będziesz wiedzieć, gdzie kolejki do urologa w województwie łódzkim będą najkrótsze.

Kolejki NFZ do urologa w województwie łódzkim mogą być znacznie dłuższe, niż nam się wydaje. Do którego urologa termin oczekiwania na wizytę na NFZ jest najkrótszy? Kiedy nie trzeba zwracać uwagi na długie terminy przyjęć i skorzystać z pomocy na NFZ bez kolejki? Gdzie znajdują się informacje na temat czasu oczekiwania na wizytę na NFZ do urologa w województwie łódzkim? W naszym artykule znajdziesz przydatne informacje, które dotyczą kolejek NFZ i terminów wizyt do urologa w województwie łódzkim. UWAGA! Nasze dane pobieramy z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), które dostarczane są przez przychodnie. Może zdarzyć się tak, że informacje przekazywane przez placówki są nieaktualne. Jeśli widzisz, że dane mogą być nieaktualne, zwróć się z tym do danej przychodni. UROLOG w woj. łódzkim: kolejki NFZ i terminy leczenia Wygląda na to, że zgodnie z danymi z NFZ, specjaliści przyjmują od ręki.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medyk Sp. Z O.O. (Poradnia Urologiczna) Adres: Konstytucji 3-Go Maja 12/14, Ozorków

Najbliższy termin możliwej wizyty: 14.11.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 14.11.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 14.11.2022) Liczba osób w kolejce: 24

Telefon: +48 42 718 42 42 Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc I Rehabilitacji W Łodzi (Poradnia Urologiczna) Adres: Ul. Szpitalna 5, Tuszyn

Najbliższy termin możliwej wizyty: 16.11.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 16.11.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 16.11.2022) Liczba osób w kolejce: 0

Telefon: +48 42 614 12 55 Specjalista Sp. Z O.O. (Poradnia Urologiczna) Adres: 29-Listopada 37, Kutno

Najbliższy termin możliwej wizyty: 16.11.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 16.11.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 16.11.2022) Liczba osób w kolejce: 211

Telefon: +48 24 253 13 00

Szpital Wojewódzki Im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Sieradzu (Poradnia Urologiczna) Adres: Armii Krajowej 7, Sieradz

Najbliższy termin możliwej wizyty: 17.11.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 16.11.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 16.11.2022) Liczba osób w kolejce: 42

Telefon: +48 43 827 83 45 Mirmed (Poradnia Urologiczna) Adres: Mireckiego 90, Tomaszów mazowiecki

Najbliższy termin możliwej wizyty: 21.11.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 14.11.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 14.11.2022) Liczba osób w kolejce: 1

Telefon: +48 44 724 68 27

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanmed Sp. Z O.O. (Poradnia Urologiczna) Adres: Tatrzańska 112, Łódź-górna

Najbliższy termin możliwej wizyty: 21.11.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 17.11.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 17.11.2022) Liczba osób w kolejce: 0

Telefon: +48 42 642 83 31 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Rawie Mazowieckiej (Poradnia Urologiczna) Adres: Warszawska 14, Rawa mazowiecka

Najbliższy termin możliwej wizyty: 1.12.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 16.11.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 16.11.2022) Liczba osób w kolejce: 0

Telefon: +48 729 059 534

"Dermex" Sp. Z O.O. (Poradnia Urologiczna) Adres: Sienkiewicza 16, Kutno

Najbliższy termin możliwej wizyty: 2.12.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 15.11.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 15.11.2022) Liczba osób w kolejce: 38

Telefon: +48 24 254 50 08 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medicus A.T." (Poradnia Urologiczna) Adres: Łęczycka 11/13, Łódź-górna

Najbliższy termin możliwej wizyty: 6.12.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 16.11.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 16.11.2022) Liczba osób w kolejce: 25

Telefon: +48 42 640 29 77

Medicenter (Poradnia Urologiczna) Adres: 3 Maja 15, Łowicz

Najbliższy termin możliwej wizyty: 9.12.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 14.11.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 14.11.2022) Liczba osób w kolejce: 63

Telefon: +48 46 837 85 46

Przychodnia "Widzew" (Poradnia Urologiczna) Adres: Marsz. J. Piłsudskiego 157, Łódź-widzew

Najbliższy termin możliwej wizyty: 12.12.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 16.11.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 16.11.2022) Liczba osób w kolejce: 287

Telefon: +48 42 674 33 99 Szpital Łask (Poradnia Urologiczna) Adres: Warszawska 62A, Łask

Najbliższy termin możliwej wizyty: 13.12.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 16.11.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 16.11.2022) Liczba osób w kolejce: 43

Telefon: +48 43 675 55 55

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Net Medica" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Poradnia Urologiczna) Adres: Sobieskiego 29, Skierniewice

Najbliższy termin możliwej wizyty: 14.12.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 15.11.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 15.11.2022) Liczba osób w kolejce: 0

Telefon: +48 46 832 13 29 Centrum Medyczne Niemcewicza (Poradnia Urologiczna) Adres: Niemcewicza 24, Łódź-górna

Najbliższy termin możliwej wizyty: 14.12.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 15.11.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 15.11.2022) Liczba osób w kolejce: 95

Telefon: +48 42 686 30 42 Instytut Zdrowia Medicall Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (Poradnia Urologiczna) Adres: Wojska Polskiego 77, Piotrków trybunalski

Najbliższy termin możliwej wizyty: 16.12.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 16.11.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 16.11.2022) Liczba osób w kolejce: 5

Telefon: +48 44 649 77 24

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Amed" Centrum Usług Medycznych (Poradnia Urologiczna) Adres: Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 65, Łódź-polesie

Najbliższy termin możliwej wizyty: 19.12.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 15.11.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 15.11.2022) Liczba osób w kolejce: 90

Telefon: +48 42 689 95 87 Neuca Med Sp. Z O.O. (Poradnia Urologiczna) Adres: 1 Maja 4, Bełchatów

Najbliższy termin możliwej wizyty: 20.12.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 16.11.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 16.11.2022) Liczba osób w kolejce: 63

Telefon: +48 44 724 44 44

Megamed Sp. Z O.O. (Poradnia Urologiczna) Adres: Polna 13/13A, Piotrków trybunalski

Najbliższy termin możliwej wizyty: 21.12.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 15.11.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 15.11.2022) Liczba osób w kolejce: 11

Telefon: +48 44 647 58 77 Szpital Wojewódzki Im. Jana Pawła Ii W Bełchatowie (Poradnia Urologiczna) Adres: Czapliniecka 123, Bełchatów

Najbliższy termin możliwej wizyty: 29.12.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 15.11.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 15.11.2022) Liczba osób w kolejce: 7

Telefon: +48 44 635 83 18 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Aleksandrów Ł. (Poradnia Urologiczna) Adres: Marii Skłodowskiej - Curie 1, Aleksandrów łódzki

Najbliższy termin możliwej wizyty: 29.12.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 16.11.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 16.11.2022) Liczba osób w kolejce: 28

Telefon: +48 42 712 13 54

Jak wygląda badanie urologiczne? Urolog zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób i schorzeń układu moczowego u kobiet oraz mężczyzn. Bez względu na to z jakimi objawami wybieramy się do urologa warto zabrać ze sobą aktualne badania krwi, moczu i USG. Dla urologa ważna będzie również informacja o tym, jakie leki pacjent zażywał w ostatnim czasie, a nawet lista preparatów ziołowych. Zwykle lekarz zaczyna od przeprowadzania wywiadu z pacjentem. Wizyta może się na tym wywiadzie skończyć, jeśli problem pacjenta polega na problemie z oddawaniem moczu, może dostać on specjalną ankietę, którą będzie musiał w ciągu dnia wypełniać.

Jednak najczęściej wymagane jest badanie urologiczne, które może być trudne i krępujące dla pacjenta. Warto pamiętać o tym, by zadbać o odpowiednia higienę intymną, by badanie mogło być dla pacjenta choć odrobinę bardziej komfortowe. Podstawowe badanie, czyli badanie palpacyjne polega na wykrywaniu zmian w narządach za pomocą dotyku. Najbardziej problematyczne dla pacjenta może być badanie prostaty, ponieważ wykonuje się je per rectum, czyli przez odbyt. Mimo skrępowania i wstydu, nie warto zwlekać z pójściem do urologa, jeśli zauważymy jakiekolwiek niepokojące objawy, które wskazują na choroby układu moczowego. Wczesna diagnoza i rozpoczęcie leczenia mogą być kluczowe w przypadku wielu chorób.

