Kolejna wpadka działaczy. Zapomnieli o mistrzyni z Łodzi i nie wysłali jej do Tokio

Tym razem w kolarstwie szosowym pozbawiono olimpijskiej szansy Karolinę Karasiewicz. To urodzona w Łodzi kolarka, która jest wychowanką Społem Łódź. Kolarka z Łodzi jest w życiowej formie. Startuje teraz w barwach teamu Pacific Toruń. Kilka tygodni temu znokautowała rywalki w mistrzostwach Polski. 2 lipca Polski Związek Kolarski przegłosował w uchwale, że do Tokio pojadą Katarzyna Niewiadoma i Anna Plichta. Pierwszego nazwiska nie sposób kwestionować, ale drugie miejsce - zdaniem wielu trenerów - należało się Karasiewicz. Tymczasem łodzianka została jedynie pierwszą rezerwową. Mimo wszystko, w ubiegłym tygodniu Polska otrzymała dodatkowe miejsce w wyścigu kolarek. To był jak cios obuchem w głowę. Okazało się, że do Tokio nie jedzie pierwsza rezerwowa, ale nie wiadomo dlaczego - druga Marta Lach!

- Jest mi bardzo przykro, że tak mnie potraktowano - mówi Karolina Karasiewicz.