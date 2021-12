Kolejne pobicie w Wieluniu. 35-latek z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala w Wieluniu. Jego żona zawiadomiła policję

Kolejne pobicie w Wieluniu

W sieradzkim sądzie trwa proces, w którym oskarżeni o śmiertelne pobicie Emila, który osierocił dwójkę dzieci, w tym jedno ciężko chore składają zeznania. Tymczasem w Wieluniu doszło do kolejnego pobicia. Tym razem doszło do niego na parkingu przy ulicy Kopernika. Dwóch mężczyzn tak mocno pobiło 35-latka, że z ciężkimi obrażeniami ciała trafił do szpitala. Sprawę na policję zgłosiła żona pokrzywdzonego mężczyzny.