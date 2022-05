Kolejne sukcesy pięściarzy UKS Victoria Boxing Łódź w międzynarodowej stawce

Do zawodów zgłosiło się ponad 120 zawodników i zawodniczki, dziennie odbywało się po kilkadziesiąt walk do późnego wieczora. Oprócz gospodarzy Skorpiona i Olimpu przyjechały takie kluby jak: DKB Dzierżoniów, Orkan Gorzów, Zagłębie Konin, Garda Bytów, RKS Łódź, UKS Victoria Boxing Łódź, Imperium Wałbrzych, SB Warszawa, Fight Club Koszalin. Przyjechały również mocne zagraniczne kluby z Niemiec, Norwegii Czech, Ukrainy.

- Osobiście uważam, że turniej stał na wysokim poziomie, gdyż większość walk moi zawodnicy stoczyli z medalistami i kadrowiczami - informuje trener Bogdan Szuba. - Do turnieju zgłosiłem 11 zawodników, uczniów Międzynarodowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego Edukacja i sport, w której to się uczą i reprezentują naszą klubową sekcje. Wszyscy wrócili z medalami. Są to Illia Kravtsov (waga 54 kg), Maksymilian Szwed (67 kg), Elwir Karimov (57 kg), Denys Bilow (71 kg), Alan Szwed (40 kg), Serafin Derżyński (38 kg), Danylo Szeremietiew (57 kg), Artem Fontanyi (52 kg), Roman Zazubyk (63 kg), Vadim Chruszcz (71 kg).

Gościnnie pojechał zawodnik RKS Łódź Wiktor Kijański, wychowanek trenera kadry wojewódzkiej Rafała Borkowskiego.

Wiktor stoczył bardzo mocne pojedynki również z zawodnikami z czołówki polskiego boksu w swojej kategorii wiekowej i wagowej.

- Jestem pewny, że doświadczenie zdobyte na takim mocnym turnieju wykorzysta w kolejnych swoich starciach w ringu - ocenił Bogdan Szuba. - Po raz kolejny klasę pokazał nasz polski Gruzin, jak ja to mówię, Elwir Karimov, uczeń naszej szkoły, który w pierwszym dniu turnieju w Szczecinie wygrał z Pawłem Kacprowiczem DKB Dzierżoniów, a w kolejnym niedzielnym starciu wypunktował reprezentanta Imperium Wałbrzych Jakuba Krzpieta, kadrowicza i uczestnika Mistrzostw Świata i Europy. Również dwa mocne pojedynki bokserskie stoczył nasz Junior Maksymilian Szwed w wadze do 67 kg, który skrzyżował rękawice z doświadczonym reprezentantem Skorpiona Szczecin Wiktorem Kazmierczakim, a w kolejnym dniu boksował z Dawidem Obstawczykiem z Imperium Wałbrzych. To dobry sprawdzian Maksia przed zbliżającym się Mistrzostwami Polski. Po raz kolejny jestem dumny z moich najmłodszych adeptów szermierki Alana Szweda i Serafina Derżyńskiego, którzy również stoczyli dwie mocne walki podnosząc sobie poprzeczkę na kolejne swoje pojedynki. Uważam, że trzy dniowy turniej w Szczecinie dał mojej drużynie ogromne doświadczenie przed kolejnymi stratami. Jestem pewny że chłopcy wyciągną wnioski ze swoich pojedynków i przygotują się jeszcze lepiej do kolejnych startów, które czekają nas już za kilka tygodni.

Wielkie gratulacje dla zawodników oraz trenerów - Bogdana Szuby i Andrzeja Bondarczuka.